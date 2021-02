Pelo menos 19 detidos e 35 polícias feridos em manifestações violentas em Madrid

Pelo menos 19 pessoas acabaram detidas na sequência das manifestações em Madrid, capital de Espanha, contra a detenção de um rapper que criticou a monarquia e que provocaram pelo menos 55 feridos, 35 dos quais polícias.

De acordo com fontes das forças de segurança citadas pela agência espanhola Efe, este é o balanço provisório de mais uma noite de protestos violentos que também provocaram danos materiais avultados na Porta do Sol e na área em circundante.

Pelo menos 55 pessoas necessitaram de prestação de cuidados de saúde, dos quais 35 são polícias e três tiveram de ser transferidas para um hospital. Centenas de pessoas saíram hoje à rua em Madrid e Barcelona para protestar contra a prisão do 'rapper' Pablo Hasel, numa ação marcada pela violência que levou a polícia a carregar contra os manifestantes.

Na Porta do Sol, em Madrid, grupos de manifestantes ostentando cartazes com frases como "Liberdade Pablo Hasel. Amnistia total" ou "Pablo Hasel liberdade, fora a justiça franquista", arremessaram mobiliário urbano e outros objetos contra membros das Unidades de Intervenção da Polícia (UIP), que tiveram de recorrer a cargas policiais para tentar conter a violência.

Alguns dos manifestantes arrancaram pedras da calçada e atiraram-nas contra a polícia, que conseguiu encurralar os mais violentos num canto da praça, e acabou por fazer uso de balas de borracha e gás lacrimogéneo.

Os manifestantes incendiaram contentores, derrubaram as vedações que cortavam o acesso à boca do Metro, que está em obras, e atingiram os quiosques da praça com garrafas de vidro que os manifestantes atiraram à polícia.

Entretanto, os empregados das lojas da zona estão fechados nos estabelecimentos, que os manifestantes estão a tentar arrombar.

Em Barcelona, o cenário repete-se, com milhares de pessoas nas ruas da capital catalã, pelo segundo dia consecutivo, num protesto em que incendiaram barricadas na Praça Urquinaona em Barcelona.

Segundo os números da Guarda Urbana, são cerca de 2.200 os manifestantes naquela cidade, a protestar contra a prisão de Pablo Hasel, detido por injúrias à monarquia e glorificação do terrorismo, através das suas mensagens na rede social Twitter e letras das suas canções.

A polícia regional catalã, os Mossos d'Esquadra, montaram um forte dispositivo anti-motim à volta dos Jardinets de Gràcia, onde o protesto teve início, e identificaram e revistaram alguns dos participantes na manifestação.

A concentração começou por volta das 19:00 e seguiu até à Praça da Catalunha e depois para a Praça Urquinaona, onde foram erguidas as primeiras barricadas e onde os Mossos d'Esquadra dispararam os primeiros projéteis viscoelásticos.

Os manifestantes entoaram 'slogans' como "liberdade Pablo Hasel" e "os Bourbons são ladrões", e exibiram faixas com a frase "morte ao estado fascista", pronunciada pelo 'rapper' no momento da sua detenção.

Os manifestantes arremessaram objetos, vidros e ferros contra a polícia, e provocaram vários incêndios.

Paralelamente à marcha em Barcelona, foram realizados protestos noutras cidades catalãs e noutras partes de Espanha para exigir a libertação do cantor.

Pau Rivadulla Duró, conhecido como Pablo Hasel, foi preso na terça-feira, na reitoria da Universidade de Lérida, onde se trancou com dezenas de seguidores para impedir a sua detenção, e mais tarde foi transferido para a prisão de Ponent, na mesma cidade, para cumprir a pena de nove meses que lhe foi imposta pelo Tribunal Nacional em 2018, por glorificar o terrorismo, por elogiar a ETA e a organização terrorista espanhola GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) no Twitter.