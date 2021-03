Soava o alarme no Marítimo há 10 anos devido a época desastrosa

“Marítimo vive a pior época dos últimos 20 anos”. Esta era uma das notícias em destaque na edição do DIÁRIO de 10 de Março de 2011. Num artigo assinado pelo jornalista Edmar Fernandes, descrevia-se que à 22.ª jornada a equipa de futebol madeirense somava apenas 22 pontos. Um “cenário negro” que se justificava pela “ausência de planeamento”, isto no ano em que o clube celebrava o seu centenário. Até o presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, exigia mudanças e afirmou que discordava da existência da equipa B.

Um dos problemas apontados era o número excessivo de contratações de jogadores. Em cinco épocas, o Marítimo tinha contratado 81 atletas, apontando-se uma aposta em jogadores brasileiros em detrimento dos portugueses. Também exagerava na mudança de treinadores. “O problema não tem sido o treinador. O Marítimo já mudou tantas vezes de treinador mas os problemas mantêm-se. Andamos neste bailinho de troca de treinadores e por isso eu entendo que o problema é mais transversal e global”, declarava o sócio e médico Eugénio Mendonça.

“Em termos financeiros, de resto, o cenário é também negro”, referia a mesma reportagem de há dez anos, que revelava a existência de um passivo de 5,7 milhões de euros.

Veja a primeira página e a notícia da edição de 10 de Março de 2011.