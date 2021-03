Ana Cristina Monteiro questiona presidente da autarquia sobre apoio nas mensalidades escolares

Durante a reunião de executivo camarário, ocorrida esta manhã, por videoconferência, a vereadora do CDS-PP na Câmara Municipal do Funchal, Ana Cristina Monteiro, questionou o presidente da autarquia sobre o apoio nas mensalidades das crianças que frequentam as creches e estabelecimentos do pré-escolar do concelho.

Segundo a vereadora centrista, é importante saber quantas crianças são abrangidas por este apoio, uma vez que, devido aos constrangimentos em que actualmente vivemos, o CDS defende um reforço das verbas destinadas a esta ajuda às famílias do Funchal.

Ana Cristina Monteiro irá apresentar, na próxima reunião de Câmara, uma proposta que vai justamente nesse sentido. Criar um apoio extraordinário de auxílio às mensalidades das creches e estabelecimentos do pré-escolar, quer públicas e privadas, por forma a ajudar as famílias do concelho a ultrapassar esta fase em que vivemos.

Por fim, a vereadora do CDS relembrou que esta foi uma medida apresentada pelo CDS-PP no início deste mandato autárquico, e que tem vindo a ser uma mais-valia para as famílias funchalenses.