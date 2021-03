Madeira apoia operadores turísticos na retoma da actividade

O Secretário Regional de Turismo e Cultura expressou hoje aos operadores nacionais que programam a Madeira sua “total disponibilidade” na construção do futuro para a retoma de toda a actividade económica, sobretudo deste sector em particular que bem precisa, referindo ainda que quer “fazer parte da solução do sector turístico nacional”.

Eduardo Jesus falava no webinar de ‘kick-off’ organizado pela Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT), no âmbito da Madeira ser o seu Destino Preferido para 2021.

O governante sublinhou que tem mantido uma “disponibilidade permanente” assim como aa Associação de Promoção da Madeira, garantindo que “estamos todos envolvidos e com o mesmo foco”.

Em relação ao trabalho desenvolvido, sobretudo no ano passado, onde a Madeira foi também Destino Preferido da APAVT, Eduardo Jesus aproveitou a presença dos operadores turísticos para “agradecer” o trabalho feito através da coordenação da APAVT, e elogiar o esforço da direcção da associação representativa dos agentes de viagens.

“Em 2020 atingimos uma presença de turistas de Portugal continental na Madeira que, numa determinada altura, superou os números que tínhamos registado fora da pandemia. Isto significa, claramente, que, pese embora aquele forte constrangimento, com a grande dedicação de todos vós, e com um empenho extraordinário, tornou-se possível atingir o impensável no enquadramento em que vivíamos”, frisou o governante, salientando que o mercado português vai continuar no foco da promoção do destino Madeira em 2021, não só através de acções promocionais específicas como, igualmente, no reforço da realização de ‘fam trips’ e de ‘press trips’ para garantir a melhor comunicação, conhecimento e promoção da Madeira e do Porto Santo.