Dois feridos em colisão no Porto Santo

Um homem e uma mulher, de 22 e de 26 anos, ficaram feridos esta manhã na sequência de um acidente no Porto Santo.

As vítimas seguiam numa moto que colidiu com um carro na Estrada das Pedras Pretas. Ao que tudo indica, o acidente aconteceu quando o condutor do carro abriu a porta, tendo a moto embatido na mesma.

O socorro aos sinistrados foi prestado pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, pouco antes das 10 horas.

Ambos foram transportados para o centro de saúde da ilha dourada para receberem tratamento.

A PSP tomou conta da ocorrência.