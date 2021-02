Neve já caiu (pouco) nos pontos mais altos da Madeira

A queda de neve estava nas previsões do IPMA para este sábado, 20 de Fevereiro de 2021, e de facto chegou a nevar alguma coisa, mas ainda foi pouca quantidade.

Segundo o DIÁRIO apurou, a meio da tarde começou a nevar nos picos mais altos e no Pico do Areeiro, por exemplo, a temperatura já era negativa (-0,8.C) às 19h00.

Significa que com as temperaturas abaixo de zero e precipitação, havia condições para a prevista queda de neve se efectivar. Contudo, ironizando, a neve que caiu ainda foi tão pouca que pode nem ter chegado a 'aquecer'.

Segundo fonte próxima da zona, a chuva que entretanto foi caindo pode ter desfeito qualquer vestígio de branco.

No entanto, a manterem-se as condições climatéricas (precipitação e baixas temperaturas), pode ser que ao raiar da manhã de domingo possa se fazer luz sobre se caiu neve durante a madrugada.

É que outra fonte (autor da foto) acredita que da maneira como estava a nevar pelas 15 horas, "amanhã é capaz de ter um manto branco", disse .