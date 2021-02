Noite ventosa registou rajada de até 116 km/h

A previsão do IPMA e consequente emissão dos avisos amarelo para o vento forte no dia de hoje também correspondeu, tendo sido registadas de madrugada rajadas acima dos 100 km/h nas regiões montanhosas, e de quase 90 km/h na orla costeira.

Os valores extremos do vento registado este sábado, até final da manhã, foi de 116 km/h, no Lombo da Terça/Achadas da Cruz, 114 km/h, no Chão do Areeiro, e 90 km/h, no Pico Alto.

Junto à orla costeira, a EMA no Aeroporto Internacional do Funchal registou, a meio da madrugada, rajada de 88 km/h. Ligeiramente acima dos 85 km/h registados neste extremo da ilha, mais concretamente no Caniçal/Ponta de São Lourenço. No outro extremo, na Ponta do Pargo, foi registada rajada de até 81 km/h.