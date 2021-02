Exemplo de Albuquerque é “uma agressão a todos os madeirenses”

O Iniciativa Liberal lamenta que o presidente do Governo Regional tenha usado um “bem público” para tratar de “assuntos particulares”. Em causa está o facto de Miguel Albuquerque ter recebido, na Quinta Vigia, alguns presidentes de Junta do Funchal, com almoço incluído, situação que, segundo Nuno Morna, “prefigura uma agressão a todos os madeirenses”.

Segundo o porta-voz da Comissão Coordenadora do Iniciativa Liberal Madeira, “numa altura em que se exige confinamento, em que os restaurantes não podem ter mesas com mais de cinco pessoas, uma reunião na Quinta Vigia põe à volta da mesa, pelo menos, 8 comensais”.

Nuno Morna acusa Miguel Albuquerque de não saber distinguir o “ser Presidente do Governo do ser Presidente do PSD Madeira”, já que a sede do PSD Madeira “é onde o homem quiser”.