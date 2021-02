Vacinação sobre rodas

Decorre com normalidade e tranquilidade o segundo dia de vacinação no Madeira Tecnopólo, onde idosos do concelho do Funchal com mais de 80 anos ou com comorbidades associadas estão a receber a primeira dose da vacina contra a covid-19. O mau tempo desta noite não afastou os mais velhos, que em regra acompanhados foram chegando gradualmente para o tratamento.

Devido à chuva e ao frio, a porta central foi fechada e colocado aquecimento a gás no pavilhão do Tecnopólo, onde utentes pré-seleccionados e agendados são recebidos, registados, vacinados e permanecem e depois por 30 minutos em observação a possíveis reacções à vacina. Hoje a equipa tinha um pouco mais de 400 vacinas para administrar.

Ana Gouveia, a coordenadora da operação no local, sublinhou a preocupação em criar um espaço seguro e amigável onde os idosos se sintam confortáveis.

Mais de 40 profissionais, sobretudo enfermeiros, mas também uma médica, auxiliares e outros trabalham hoje ao longo do dia no local para cumprir o objectivo: que nenhuma vacina seja desperdiçada.

No sábado da semana passada, na primeira sessão realizada para as pessoas idosas do concelho do Funchal não institucionalizadas, foram vacinados mais 17 idosos do que o previsto, vacinas que não foram administradas a quem inicialmente estava contemplado e que foram reaproveitadas. A vacinação deveria ter terminado às 16 horas, estendeu-se até às 19h. Hoje poderá acontecer o mesmo, estender as horas de trabalho para que no caso de não comparência ou de impossibilidade de administrar devido ao estado clínico, outros idosos da mesma freguesia, logo depois na lista de prioridades, possam ser beneficiados.

Há pouco chegou ao Tecnopólo o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, para acompanhar a operação. Lá está também o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.