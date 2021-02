TáxisRam “super contente” com decisão da Saúde

“Ficamos super-contentes com esta decisão, mas foi um pedido nosso, enviado há duas semanas atrás, através de um ofício a expressar esse desejo”. É assim que Paulo Pereira, presidente da TáxisRAM aplaude o “parecer favorável” da tutela da Saúde para que os profissionais de táxi na Região sejam vacinados, mas... “num futuro próximo”. Um detalhe que pode condicionar a rapidez do processo de vacinação.

O apelo do dirigente, garante, foi efectuado durante uma “audiência com o secretário regional da Economia”, altura em que o governante e os dirigentes desta associação estiveram reunidos.

Na ocasião, Paulo Pereira manifestou o desejo que houvesse uma atenção para a especificidade do sector, muito exposto ao novo coronavirus, exortando que, por essa exposição, “logo que houvesse possibilidade, fossemos vacinados”.

Ontem, a resposta à ‘paternidade’ da proposta terá chegado. Confessa que recebeu confirmação através do próprio secretário regional da Saúde para que “as associações representantes da classe fizessem as listas de condutores com idades superiores a 50 anos e com comorbidades associadas”, recorda a conversa.

Esta diligência permitirá poupar tempo, na medida em que, “quando chegar à nossa vez haver já uma listagem definida”, salienta, escusando-se a comentar se a AITRAM pretendeu retirar louros desta iniciativa anunciando em primeira mão que os taxistas iriam ser vacinados.

“O que queremos é ajudar a classe e não queremos confusões com ninguém, mas se a AITRAM acordou para o tempo, porque andava a dormir há tantos anos, o problema é deles. O nosso objectivo é ajudar todos os profissionais”, reiterou, mostrando-se satisfeito com a adesão de profissionais à TAXISRAM, criada em 2020. Actualmente conta com cerca de 300 associados.