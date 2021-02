Sexta-feira traz céu muito nublado e chuva para a Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que esta sexta-feira se revele um dia de céu muito nublado com períodos de chuva a partir do final da manhã, mais frequentes e intensos nas terras altas.

Quanto ao vento, deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste, por vezes forte (até 40 km/h) a partir da tarde, tornando-se forte (40 a 50 km/h), com rajadas até 80 km/h, nas terras altas a partir da tarde.

O mar vai contar com ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros, passando a ondas de oes-noroeste e aumentando para 2 a 3 metros a partir da tarde, na costa Norte. Já na Costa Sul, as ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2,5 metros a partir da tarde.

De recordar que a Madeira encontra-se na rota da depressão Karim, pelo que será afectada pela mesma.

Madeira na rota do temporal provocado pela depressão Karim Chuva forte e persistente e vento com rajadas até 110 km/h atinge a Madeira a partir de amanhã ao final da tarde

Chuva forte e persistente, trovoada, queda de granizo, que poderá ser de neve nos pontos mais altos, vento com rajadas até 110 km/h e ondas até 5 metros de altura, eis o cenário tempestuoso previsto para a Madeira devido à pressão baptizada de Karim.