Poeiras de África fazem diminuir visibilidade na Região até quinta-feira

As poeiras provenientes do Norte de África fizeram diminuir a visibilidade, na Madeira, e devem durar até à próxima quinta-feira.

Tal como o DIÁRIO já havia avançado na sua edição impressa de hoje, as poeiras provenientes de Leste devem permanecer por toda a Região até ao dia 18 de Fevereiro. O estado do tempo deverá sofrer alterações consideráveis na manhã de sexta-feira, dia 19 de Fevereiro, com a diminuição de temperatura e chuva.

Para sábado está prevista igualmente a queda de neve nos pontos mais altos da Madeira, bem como a ocorrência de precipitação e trovoada.