IPMA eleva para laranja aviso de chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para laranja o aviso relativo à chuva nas regiões montanhosas, vai vigorar entre as 3 horas da manhã e as 9h deste sábado, quando desce para amarelo até ao meio-dia.

O mau tempo chega a partir desta tarde e deverá ficar pelo menos até domingo. Há avisos amarelos emitidos para chuva para toda a Região até às 12h de amanhã, sendo esperado que caia forte e persistente. Há ainda aviso amarelo para vento entre as 3h e as 12h de sábado para a costa Sul e Porto Santo, com rajadas até 80 km/hora, e montanhas, onde pode chegar aos 110 km/hora.

A agitação marítima prolonga-se até ao meio-dia de domingo, com ondas de Noroeste com 4 a 5 metros de altura a afectar a Costa Norte e o Porto Santo.