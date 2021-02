Neve mantém encerradas quatro estradas

Três estradas regionais (ER) e uma florestal continuam fechadas à circulação automóvel devido às condições meteorológicas – queda de neve - no final da última semana.

Assim, por causa da neve que ainda resiste nos pontos mais altos da ilha da Madeiram, continuam esta segunda-feira encerradas a ER 202, entre o Poiso e o Pico do Areeiro (1ª Secção), a ER 218, entre o Pico das Pedras e a Achada do Teixeira (2.ª Secção) e a ER 105, entre a Encumeada e o Paúl da Serra (4ª Secção). Pelas mesmas razões, está também interdita a Estrada Florestal entre a Eira do Serrado e o Areeiro, via sob a responsabilidade do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza – IFCN.

Mantém-se assim isolado o Areeiro e a Achada do Teixeira. Já o Paul da Serra está reaberto, excepto no troço que liga à Encumeada.