Vento já ‘soprou’ a 100 km/h

Embora o aviso para vento forte só entre em vigor a partir das 03h00 da madrugada, já hoje cinco estações meteorológicas da rede do IPMA na Madeira registaram rajadas com valores de aviso amarelo, com destaque para o Lombo da Terça, nas Achadas da Cruz, que na última hora registou a rajada de 100 km/h.

O vento com registo de aviso meteorológico verificou-se também no Chão do Areeiro (93 km/h), Caniçal/Ponta de São Lourenço (83 km/h), Ponta do Pargo (76 km/h) e Santa Cruz/Aeroporto (70 km/h).