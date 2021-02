Madeirenses mais caseiros em 2021

Houve mais pessoas a ficarem em casa na Madeira nos domingos de 2021 do que os que ficaram em 2020, diz a Direcção Regional de Estatística, que parte de dados do Instituto Nacional de Estatística a partir de informação trabalhada pela Carnegie Mellon University. Este é outra das análises que constam do ‘Em Foco’, boletim hoje divulgado na Região.

O objectivo foi quantificar o número de pessoas que ficam em casa, sendo evidente, segundo a DREM, que as restrições de mobilidade da população fizeram aumentar esse número. “No caso, o INE acedeu a informação trabalhada pela Carnegie Mellon University, com base em actualizações de localização recolhidas a partir dos dispositivos móveis de utilizadores da aplicação Facebook que têm a opção ‘histórico de localização’ ligada”.

Em 2020 o domingo com mais gente em casa foi no domingo de Páscoa, em que cerca de 55% optou por não sair. Nos meses seguintes com o fim do confinamento, essa percentagem reduziu, tendo estabilizado em torno dos 15-18% até Outubro, diz o boletim. Desde então os números subiram e variaram mais. A 10 de Janeiro o número de pessoas que ficou em casa na Madeira ultrapassou os 30%, destaca a DREM, mantendo-se entre os 22% e os 25% nos últimos três domingos terminados no dia 7 de Fevereiro. O organismo acredita que este aumento dos que ficam em casa teve a ver com o endurecimento das medidas de contenção da pandemia. “De notar que os valores da RAM descolam dos nacionais, a partir do final de Outubro, o que reflecte por um lado a situação mais grave da pandemia da Covid-19 no território continental e também eventualmente o clima mais ‘convidativo’ a sair de casa que caracteriza a Região”, analisou.