Mais 200 crianças de cinco escolas seguem para isolamento na Madeira

Dez turmas num total de 200 crianças entraram hoje em confinamento na sequência de contactos com infectados e da detecção de novos casos positivos em quatro discentes e um professor, informou a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, no balanço feito no final desta quarta-feira.

“Foram registados casos positivos em quatro discentes e um docente, que resultaram no confinamento de oito turmas, num total de 152 crianças/alunos, sete docentes/educadoras e seis auxiliares”, refere a tutela do Governo Regional, na nota de imprensa divulgada há pouco.

Por outro lado, “devido a contacto de crianças com casos positivos, fora do contexto escolar”, foram confinadas outras duas salas, num total de 48 crianças, para além de duas educadoras e quatro auxiliares”, acrescenta.

Os casos positivos e contactos registados foram registados em cinco estabelecimentos de ensino, dois dos quais infantários.

Na EB1/PE da Ajuda, dois discentes testaram positivo, levando a que duas turmas (48 discentes), um docente, uma educadora e duas auxiliares entrassem em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Também no Funchal, EB1/PE da Achada, um docente testou positivo. Na sequência, três salas (63 crianças) e três docentes estão em isolamento profilático.

Na EB23 da Torre, em Câmara de lobos, um aluno testou positivo e uma turma (21 alunos) entrou em regime de aulas não presencial.

Os infantários onde foram registados confinamentos são A Toca dos Traquinas, onde uma criança testou positivo, originando que duas salas (20 crianças), duas educadoras e quatro auxiliares seguissem para isolamento profiláctico.

No Infantário Cidade dos Brinquedos, por sua vez, devido a contactos de duas crianças com casos positivos, fora do contexto escolar, duas salas (48 crianças), duas educadoras e quatro auxiliares ficaram também em isolamento profilático.