Filme de animação do Conservatório seleccionado para festival americano

O filme de animação ‘Migrantes do Espaço’, da actividade de Cinema de Animação dos Cursos Livres em Artes do Conservatório - Escola Profissional de Artes da Madeira, foi seleccionado para o festival americano NAFCo Winter Film Festival. Este é um evento organizado pela Northern Appalachian Film Collective (NAFCo), uma corporação sem fins lucrativos sediada em Dubois, no Estado da Pensilvânia, que se dedica a promover o cinema e as artes na região dos Apalaches do Norte através de um conjunto de inicitiativas, como festivais, oficinas de formação e encontros de cineastas.

Por causa da pandemia, a 5.ª edição do festival decorre online, no canal Youtube, ‘Northern Appalachian Film Collective’, de 26 a 28 de Fevereiro, com um totoal de 24 horas de exibição filmes. Segundo dados da organização, foram submetidos 1.806 filmes a este festival,. Destes, foram seleccionados cerca de 270, contando a lista com apenas dois portugueses.

‘Migrantes do Espaço’ resulta do projecto anual do Curso Livre de Cinema de Animação e a sua pré-produção iniciou-se no início do ano lectivo de 2019/2020, quando a covid-19 ainda não dominava o mundo.

Estávamos em Setembro, uma jovem activista do ambiente discursara nas Nações Unidas e milhares de jovens desfilavam pelas capitais de todo o mundo em protesto contra a falta de medidas dos dirigentes mundiais face às evidentes alterações climáticas. Ao mesmo tempo, os noticiários davam conta das grandes vagas de migração que ocorriam por todo o mundo. Foram esses acontecimentos que inspiraram este grupo de alunos a criar esta curta-metragem de animação.

"No filme, uma grave crise ambiental irá colocar a existência da raça humana no planeta terra em risco, o que provocará um êxodo migratório pelo espaço em busca de um lar que a aceite. Mas esta é uma realidade que continuará a ser negada até que os humanos realmente despertem para ela", conta o Conservatório em comunicado.

O filme contou com a participação de 21 alunos na realização do argumento, guião, storyboard, gráficos, animação, som e edição: Afonso Vasconcelos, Alex Gomes, Alexandra Esteireiro, Clara Trindade, Bento Ramos, Diana Nogueira, Diogo Barbosa, Diogo Silva, Eric Gomes, Helena Teles, Javier Correia, João Silva, Lourenço Freitas, Lucas Waddell, Margarida Teles, Martim Jardim, Ricardo Rojas, Rodrigo Pereira, Salvador Marques, Tiago Nascimento, Tomás Neves. As vozes são de Alexandra Esteireiro, Helena Teles e Rodrigo Pereira e a animação 3D de João Almeida.

A actividade de Cinema de Animação, criada em 2015, é actualmente uma das ofertas dos Cursos Livres em Artes do Conservatório e conta, no presente ano lectivo, com 18 alunos inscritos. Desenvolve, desde que foi implementado, curtas-metragens de animação que já marcaram presença em 10 festivais nacionais e internacionais. O professor João Pedro Pereira é responsável pela actividade desde que esta foi criada.