Mini Eco Bar estreia projecto 'Container Beats'

O Mini Eco Bar estreia, este sábado, 16 de Maio, o projecto 'Container Beats', uma nova proposta dedicada à música electrónica e à criação de um ambiente descontraído de convívio ao pôr-do-sol.

Mais do que uma sessão musical, o conceito nasce com o objectivo de recuperar a essência do espaço enquanto ponto de encontro aberto à comunidade, apostando em boa música, ambiente informal e ligação entre diferentes públicos.

A iniciativa passa por convidar selectores ligados à identidade do Mini Eco e à cultura eletrónica regional, promovendo sessões intimistas onde diferentes sonoridades e atmosferas se cruzam naturalmente.

A primeira edição conta com a participação de Nelson Caires, artista madeirense com mais de duas décadas de percurso na música electrónica. "O seu percurso iniciou-se em 2003 e, desde então, Nelson Caires tem vindo a construir uma presença sólida dentro da cena regional e nacional, destacando-se pela energia dos seus sets e pela versatilidade musical que atravessa o Nu-Disco, Deep House, Melodic, Organic House e Techno", refere nota enviada.



Ao longo dos anos, passou por espaços emblemáticos da Região como o Mini Eco Bar, Garden, Marginal Bar, Living Room, Vespas Club e Molhe Club, tendo também actuado em palcos nacionais como o Plano B, Carmo Rooftop, Music Lovers e eventos no Castelo de Sesimbra.

Nelson Caires partilhou ainda cabine com vários nomes de referência da música electrónica nacional e internacional, entre os quais Mirror People, Rui Vargas, Nicole Moudaber, Steve Bug, ANNA, Dj Vibe e Space Motion.

Além da presença regular em clubes e festivais, o artista conta também com lançamentos em editoras internacionais como The Purr, Elastic Dimension Records e Chilli Groove Records.

A organização destaca a forte ligação de Nelson Caires ao Mini Eco desde os primeiros anos do espaço, considerando que o DJ representa “precisamente o espírito que o Container Beats pretende transmitir: autenticidade, experiência e ligação através da música."





A sessão decorre este sábado, entre as 17h00 e as 22h00.