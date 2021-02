Pandemia marcada por mais de uma centena de mortos acima

Morreram mais pessoas entre Março e Dezembro de 2020 do que no mesmo período nos dois anos anteriores, revela o quarto ‘Em Foco’ divulgado hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), que traz um quadro geral dos efeitos da pandemia da covid-19 na Região em 2020. O documento aborda várias outras áreas, da saúde à economia, passando pelo consumo, turismo e pelo cinema, que daremos a conhecer.

A primeira morte pelo novo coronavírus na Madeira foi registada a 1 de Novembro de 2020, mas entre 17 de Março, data em que foi reportado o primeiro caso da doença no Arquipélago, e 31 de Dezembro morreram 2.124 pessoas na Madeira, mais do que no mesmo intervalo em 2019 (2.012) e 2018 (2.023). Foram mais 112 quando comparado com 2019 e mais 101 quando a referência é 2018.

Em termos globais, em 2020 o número de óbitos foi de 2.708, mais alto do que em 2019 (2.679), mas mais baixo que em 2018 (2.730). De referir que houve meses no ano passado em que morreram mais pessoas do que nos dois anos antes (Abril, Maio, Julho, Agosto, Outubro e Dezembro) e outros em que o valor foi inferior (Março, Junho e Setembro).