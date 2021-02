Privados sentem-se lesados

Depois das malassadas e sonhos, estamos de volta aos dias úteis e ao MAIS DIÁRIO, hoje com severos reparos do sector privado ao Plano de Resiliência e Recuperação. Os empresários sentem-se de mãos a abanar. Enquanto isso o PS critica "mais do mesmo" e o Governo Regional não faz por menos e atira-se à República.

Contamos pormenores do navio de 115 milhões de euros que hoje veio abastecer ao Funchal e revelamos uma ambição socialista relativa às refeições escolares.

Nesta quarta-feira de cinzas, Cristiano Ronaldo volta à Invicta, onde já foi feliz e há um outro 'bom de bola' em destaque. Trata-se do ‘gigante’ do Curral que é basquetebolista no CAB e que quer ser agricultor.

Revelamos ainda que os internamentos por Covid também estão a diminuir e que há novidades nas freguesias dos Canhas, Serra de Água, Ponta do Sol e Jardim do Mar.

Mas há mais para ler, ver e ouvir nas 18 páginas de hoje. Basta que tenha acesso ao mais.dnoticias.pt.