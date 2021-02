Madeira melhor do que o país no número de casos

O ‘Em Foco’ divulgado hoje pela Direcção Regional de Estatística com os dados sobre os efeitos da pandemia em 2020 e já com dados referentes a este ano revela que na Madeira o número de casos de covid-19 está abaixo da média nacional.

Segundo o documento, com informação a 16 de Fevereiro, à última terça-feira, o número de casos confirmados por 10 mil habitantes na Madeira era de 231,2, um valor inferior à média do país, que regista 765,9 casos por 10 mil habitantes. Representa menos de um terço desse valor.

A 16 de Fevereiro, Câmara de Lobos era o concelho na Madeira com mais casos, contava com 408 casos confirmados por 10 mil habitantes, “mas ainda assim apenas pouco mais de metade da média nacional”, sublinha o documento. O Funchal, com maior número de pessoas, tinha na mesma data um rácio ligeiramente superior à média regional (241,1 casos por 10 mil habitantes).

A situação piorou consideravelmente este ano. Até Novembro evoluiu lentamente, sublinha a Direcção Regional de Estatística da Madeira, recordando que no final do 1.º trimestre o número de casos (incluindo não residentes) era de apenas 42; que a meio do ano esse valor subiu para 92; a 30 de Setembro ascendia a 222 e no final de 2020 galopou para 1.760. A situação agravou-se em 2021 sendo que a 16 de Fevereiro “o número de casos (6.549) mais que triplicou face ao final de 2020“, lê-se.

Dos 6.549 casos confirmados na Região, 671 eram de não residentes. Na passada terça-feira, 1.568 permaneciam activos.