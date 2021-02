Habitação sobrevive à crise

Em ano de pandemia desceu a prestação média no crédito à habitação, que se mantém mais baixa devido em particular a moratória, subiu o valor médio da avaliação bancária para habitação e a venda de alojamentos familiares recuperou. Pelo meio houve mais edifícios licenciados e menos cimento vendido.

O valor médio da prestação vencida para o conjunto dos contratos de crédito à habitação diminuiu para os 230 euros em Dezembro de 2020, revela a Direcção Regional de Estatística da Madeira no documento hoje divulgado. Segundo os dados do ‘Em Foco’, que faz a análise do impacto da pandemia, dos 230 euros, 38 euros são juros, 192 euros amortização, o que representa respectivamente um decréscimo de 8 euros e 32 euros em relação a 2019. Em Dezembro de 2019, o valor médio da prestação vencida era de 270 euros.

A moratória foi instituída pelo Governo para ajudar as famílias a manterem as duas casas numa situação de maior dificuldade e prevê a suspensão por seis meses o pagamento total ou parcial da prestação. “A descida dos valores iniciada entre Abril e Julho – sendo que os valores estabilizaram desde então – deverá estar associada às alterações decorrentes do regime”, refere a DREM.

No ano passado, curiosamente o número de edifícios licenciados cresceu em termos globais 17,4%. 2020 teve mesmo o número mais elevado dos últimos nove anos, apesar dos primeiros meses de pandemia terem afectado este desempenho. Em Julho teve início a recuperação e até Dezembro, apenas em Novembro o número de edifícios licenciados foi inferior a 2019. O maior crescimento homólogo registou-se em Junho (+166,7%) e a maior queda em Abril (-44,0%).

Já a comercialização de cimento caiu, foram -7,7% em quantidade e menos 13,3% em valor. Abril foi novamente o mês de maior perda, com menos 49,8% da quantidade vendida. Apenas em Maio se registou um ligeiro aumento (+3,3%), quando comparado com 2019.

O que não foi aparentemente afectado pela pandemia foram os valores do mercado de habitação, o preço por m2. Aliás, Dezembro passado registou o valor mediano de avaliação bancária de habitação mais elevado dos últimos dez anos, ou seja desde a DREM trata esta informação. Mas os valores não foram divulgados neste ‘Em Foco’.

Em grande esteve também a venda de alojamentos familiares. Que no 3.º trimestre de 2020 foi o mais elevado desde o início da série (1.º trimestre de 2009), superando o máximo anterior que pertencia ao 1.º trimestre de 2020. No segundo trimestre a venda tinha caído 28,7% e 23,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, no que respeita ao número e ao valor, mas de Julho a Setembro o mercado recuperou com aumentos face ao mesmo trimestre do ano anterior de 10,2% em número e de 21,8% em valor.