Nómadas digitais em destaque no MAIS DIÁRIO de hoje

O MAIS DIÁRIO de hoje faz-se de nómadas, de contestações e de pessoas como a Monica, o Ben, o Kiko, a Petra, Guida, a Isabel, o Jaime e o Miguel.

Em 18 páginas também abordamos as exigências irreverentes dos adeptos maritimistas, recuamos na máquina do tempo para dar um salto ao Bessa palco com significado na história do Nacional.

Damos dicas em nome da sustentabilidade, partilhamos propostas de diversão e revelamos quem faz anos.

Pode ler, ver e ouvir em mais.dnoticias.pt o que consta da segunda edição deste projecto lançado ontem e que traz sempre algo sobre o amanhã.

Já sabe que ao MAIS DIÁRIO acedem livremente todos os que já são assinantes digitais ou os que o queiram ser em qualquer uma das modalidades e os que subscreverem a partir de agora os planos que lançamos a preço de amigo: 1,99 euros/semana, com três dias de oferta prévia ou 4,99 euros/mês, com 7 dias de oferta prévia, com cancelamento a qualquer momento.

Fique bem!