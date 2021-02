Acordo PSD-PS gera amuos e avisos

O acordo entre PSD e PS gera amuos e avisos. Esta é a consequência da manchete do DIÁRIO de hoje que te desenvolvimentos ao longo do dia e que tem novidades na edição de hoje do MAIS DIÁRIO.

Se a estrutura de missão para a revisão da Lei das Finanças Regionais dá que falar o mesmo acontece com o plano de vacinação nas comunidades madeirenses, com a diáspora a sugerir uma alternativa.

‘Lobo Marinho’ volta a casa rejuvenescido, após cumprir doca de manutenção que contou com intervenções exaustivas e pioneiras na marinha mercante nacional. O navio tem vida para mais 30 mil horas de mar.

Descubra quem é Bárbara Faria que revela amor pelos animais e os efeitos das distinções que motivam esperança e reflexão.

