Comunidades excluídas do plano de vacinação

Aí está a 4.ª edição do MAIS DIÁRIO, que destaca o facto do plano de vacinação não ser extensível às comunidades. Os deputados madeirenses queriam envolver a diáspora, mas o Governo da República tem entendimento diferente.

Também revelamos que a pandemia não paralisa investimentos na Cultura e que no mais recente concelho com risco muito elevado, na Ponta do Sol, recomenda-se serenidade e cautela.

Para além da covid, há uma entrevista com o rosto da Conversa Amiga. A quem aponta o dedo, Duarte Paiva pede soluções.

Há ainda lugar aos bons de bola, ao plenário desta manhã e ao estudo que revela que a procura por imóveis baixou na Madeira.

