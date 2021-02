Madeirenses vão estar sujeitos a medidas restritivas até à Páscoa

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, confirmou, esta manhã, na Nazaré, que a Madeira vai manter as actuais medidas de contenção da pandemia pelo menos até à Páscoa, com fecho das actividades económicas não essenciais às 18h00 e recolher obrigatório às 19h00. Recorde-se que, no final da semana passada, o chefe do executivo tinha admitido que a manutenção das restrições era o cenário mais provável.

"Temos um objectivo comum que é o da contenção da pandemia junto com o funcionamento, ao mesmo tempo, da Economia. Complementado com a garantia da nossa capacidade de resposta hospitalar, tanto em termos de Covid como no que se refere a outras patologias», explicou o chefe do executivo, à margem da visita que fez esta manhã às piscinas do Clube Naval do Funchal, recentemente remodeladas.

Na oportunidade, o líder madeirense sublinhou que "a nossa situação de contenção não é a mesma do que a situação de confinamento total que existe no Continente e nos Açores". Albuquerque admitiu que é um "desafio" conseguir um equilíbrio entre a salvaguarda da Saúde Pública e o funcionamento da Economia.