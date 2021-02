Todos os funcionários e presidente da câmara de Santana sujeitos ao teste covid, deram negativo.

Na sequência de alguns contactos próximos com o único colaborador do município infectado com o covid-19, foram testados no dia de ontem 8 funcionários e o presidente.

Destes 4 são contactos de alto risco com o infectado e outros 5, incluindo o presidente da autarquia foram considerados de baixo risco.

Embora os resultados tenham sido negativos, o delegado de saúde daquela localidade colocou, conforme as normas, em confinamento profilático os 4 contactos de alto risco até dia 25 de Fevereiro.

Os outros podem voltar às suas rotinas embora também com as devidas precauções.

A câmara de Santana informa ao Diário que todos os funcionários da autarquia que se encontram em isolamento estão a trabalhar em regime de teletrabalho.