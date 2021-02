Capotamento no Caniço provoca um ferido durante o recolher obrigatório

Um aparatoso acidente de viação do qual resultou um ferido, ocorreu no final da tarde desta segunda-feira, no Caniço, minutos após o início do recolher obrigatório.

Eram cerca das 18h30, quando o homem, condutor e único ocupante, perdeu o controlo do veículo todo-o-terreno, no íngreme Caminho Velho do Castelo, no sítio da Azenha. O carro despistou-se capotando de seguida.

O condutor sofreu ferimentos aparentemente sem gravidade. Foi imobilizado pelos bombeiros e transportado numa ambulância para o hospital do Funchal onde ficou em observações e terá feito colheita de sangue para despistagem de álcool.

Desconhece-se se o condutor em causa teria autorização para circular na via pública ou se teria justificação ao abrigo do regime de excepções prevista na lei.