Covid-19 afundou economia

Um cenário negro, uma economia no vermelho. Apesar das medidas de incentivo e da tenacidade e perseverança de muitos empresários na Madeira, o Indicador Regional de Actividade Económica (IRAE) apresenta resultados negativos desde Março de 2020 e que se foram agravando até Junho. A recessão económica gerada pela pandemia pode vir a ser menos prolongada, mas foi mais expressiva do que as crises de 2011 e 2013, revela a Direcção Regional de Estatística da Madeira, no balanço que publicou sobre o impacto da pandemia.

No Verão a situação melhorou ligeiramente, com as quedas a serem menos expressivas, mas até Novembro a economia na Madeira mantinha-se debaixo de água. Abril foi o mês com piores resultados, revelam os dados do ‘Em Foco’ mais recente, que tem a particularidade de fazer um balanço ao ano pandémico de 2020.

O IRAE mantinha-se até Novembro em terreno negativo. Sublinha a DREM eu os valores deste indicador são médias móveis de três meses, “uma técnica que tem como objectivo reduzir a flutuação do indicador mas que numa circunstância de queda abrupta da economia como é o caso, dificulta a percepção do que está acontecer exactamente em cada mês”. Nesse sentido, o organismo publicou um quadro com e sem a média móvel e é neste último que é possível ver que Abril foi o pior mês para a economia da Madeira, num ano de grande irregularidade. “Em 2020 é visível que o mês mais penalizado foi Abril (no qual a economia esteve significativamente paralisada) e não Junho, segundo a versão com média móvel (que corresponde à média dos valores de Abril, Maio e Junho).”