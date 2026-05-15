“All We Need is…” TEDxMadeira anuncia grande evento regional

“All we need is” será o mote do encontro marcado para 14 de Novembro e pretende desafiar o público a reflectir sobre o que é realmente essencial

O TEDxMadeira vai realizar, no próximo dia 14 de Novembro, um novo grande evento regional subordinado ao tema “All we need is”, uma frase deixada propositadamente incompleta para ser preenchida pela interpretação e experiência de cada participante.

O anúncio foi feito por Lúcio Moniz e Luís Gomes, organizadores do projecto, durante a apresentação do novo ciclo de iniciativas TEDx na Madeira.

Segundo os responsáveis, o conceito pretende provocar reflexão individual e colectiva sobre aquilo que cada pessoa considera fundamental na sociedade actual. “All we need is love” poderá ser a associação mais imediata, admitem, mas a ideia vai muito além disso.

“Pode ser paz, ciência, educação, medicina ou qualquer outra coisa que cada um entenda como essencial para o futuro”, explicaram.

O evento marcará também uma nova etapa na história do projecto. Depois de ter começado em 2017 sob a designação TEDxFunchal, a organização avançou em 2025 para a mudança oficial da licença para TEDxMadeira, numa tentativa de alargar a abrangência do movimento a toda a Região.

“Já realizámos 14 eventos aqui na Madeira e sentimos que fazia sentido evoluir para uma dimensão regional”, referiram os organizadores.

À semelhança do modelo TEDx internacional, o encontro contará com vários oradores e abordará temas distintos numa mesma tarde, mantendo o foco na partilha de ideias transformadoras e em intervenções curtas e impactantes.

Lúcio Moniz e Luís Gomes destacaram ainda o trabalho desenvolvido pela equipa organizadora, composta por 13 elementos, que acompanha os oradores na preparação das apresentações.

“Os 18 minutos de uma TED Talk são um desafio enorme. Não há espaço para dispersão e por isso fazemos um acompanhamento próximo para ajudar cada orador a estruturar bem a sua mensagem”, explicaram.

A organização acredita que o novo tema permitirá múltiplas leituras e abrirá espaço a reflexões pessoais sobre prioridades, escolhas e caminhos futuros.