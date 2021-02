Presidente do Governo Regional respondeu às criticas do PS sobre a ampliação do Porto do Funchal.

Confrontado com as críticas do PS à insistência de avançar com a obra de ampliação do Porto do Funchal, esta manhã, no Parlamento Regional, Albuuqerque foi seco na resposta.

"Por isso é que eu vou ficar no Poder e eles (PS) na oposição porque não percebem essas coisas", concluiu.