‘Máxima Dinâmica’ é “parceiro fundamental na dinâmica económica da Região”

Distinguida em 2017 com o estatuto de PME Líder, a Máxima Dinâmica - Reparações & Construções Lda., empresa que desenvolve a actividade de construção civil e obras públicas, projectava em 2020 poder alcançar “o melhor ano da empresa”, que um ano antes já havia facturado mais de 10 milhões de euros.

A pandemia surgida no último ano acabou por travar o ‘imparável’ crescimento da empresa criada em 2006, fazendo com que o volume de facturação tivesse caído “entre 37 a 40 por cento”, revelou o empresário Élvio Alves, que tem sociedade com António Spínola.

Esta sexta-feira o presidente do Governo Regional visitou a empresa já com relevante trabalho feito no âmbito da construção, reabilitação, restauro e manutenção do património edificado.

Oportunidade para Élvio Alves manifestar resiliência e agradecer “muito” o apoio do Governo Regional da Madeira, apoio “que nos faz sobreviver” e “cumprir com os compromissos”, certo que “melhores tempos virão”.

A empresa com origem em Machico, em 2009 estabeleceu-se no Parque Empresarial de Machico, e há um ano apostou em novas e amplas instalações na Camacha “que dão outras condições de trabalho”, justificou.

A equipa multidisciplinar que emprega ronda a centena de trabalhadores qualificados, entre os quais 20 técnicos superiores. Em 2014 realizou o primeiro trabalho em Portugal continental, concretizando a expansão ‘além-fronteiras’ da empresa. Com “convites para voos maiores”, a pandemia veio adiar uma possível internacionalização.

Depois da visita guiada aos diversos sectores da empresa, o presidente do Governo Regional considerou a empresa como “essencial à economia regional” e “parceiro fundamental na dinâmica económica da Região”. Enalteceu a distinção atribuída pelo IAPMEI em parceria com a Banca e o Turismo de Portugal, o estatuto de PME Líder em 2017, como prova do reconhecimento do sucesso da estratégia empresarial, para concluir que a Máxima Dinâmica “tem todas as condições para continuar o seu trabalho” e desejar “que seja um parceiro no futuro da Região”. Nomeadamente no desenvolvimento de novas áreas, como o Design, por reconhecer na dinâmica empresa capacidade para “criar produtos de excelência na área do mobiliário”, apontou.

Nesta visita presidencial marcaram presença, entre outros, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, e o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho. A autarca câmara-lobense justificou a 'inesperada' visita pelo facto da empresa em causa ser responsável por investimento imobiliário no 'seu' concelho.