Miguel Albuquerque visita empresa Máxima Dinâmica

Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional, visita amanhã, 12 de Fevereiro, pelas 11h30, as novas instalações da empresa Máxima Dinâmica – Reparações & Construções Lda., situada no Caminho do Ti Cipriano n.º 1, Camacha.

A empresa desenvolve actividade de construção civil e obras públicas desde 2006, actuando no âmbito da construção, reabilitação, restauro e manutenção do património edificado.

Em 2014, a Máxima Dinâmica concretizou a sua primeira obra no mercado continental, ampliando a sua área de influência geográfica, que até à data se limitava à Região Autónoma da Madeira.

Em 2017, a empresa foi distinguida pela primeira vez com o estatuto de PME Líder, distinção atribuída pelo IAPMEI, em parceria com a Banca e o Turismo de Portugal, vendo assim reconhecido o sucesso da sua estratégia empresarial e o contributo para a economia regional e nacional.