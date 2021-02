Albuquerque pretende apoio europeu para obra de ampliação da Pontinha

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou, esta manhã, que o Plano de Resiliência que reserva 561 milhões de euros para investimentos na Madeira corresponde em termos gerais ao que foi pedido pela Região, embora não tenha sido atendida a pretensão de um investimento de 100 milhões de euros em infraestruturas portuárias, que incluía a ampliação do molhe da Pontinha. No entanto, o governante anunciou que o executivo vai aproveitar a discussão pública do Plano de Resiliência que está em curso para defender o apoio a este investimento que considera "estruturante" para a Região.

Albuquerque visitou hoje, na Nazaré, o complexo de piscinas do Clube Naval do Funchal, que foi alvo de extensas obras de renovação. As piscinas foram rebaptizadas com o nome de Paulo Camacho, antigo nadador olímpico madeirense.