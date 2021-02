Desemprego nos 10,7% no final de 2020

Mais pessoas estavam no desemprego na Madeira no final do ano passado. Segundo o ‘Em Foco’ da Direcção Regional de Estatística da Madeira hoje lançado com os impactos da pandemia, a taxa de desemprego cresceu para 10,7% no 4.º trimestre de 2020. Revela ainda o trabalho deste organismo que nos três últimos meses do ano passado o número aumentou, 14,8 mil pessoas não tinham trabalho.

A taxa de desemprego tem vindo a subir desde o segundo trimestre do ano passado, curiosamente nos primeiros três meses do ano passado, ou seja logo antes, a Madeira tinha atingido o mínimo, 5,6%. Cresceu depois para 6,7% entre Maio e Junho, depois para 8,6% no trimestre seguinte (Julho-Setembro), e depois para os 10,7% na recta final de 2020. É o valor mais elevado desde o 3.º trimestre de 2017. “Em termos médios anuais, a taxa de desemprego passou de 7,0% em 2019 para 7,9% em 2020”, destaca o documento hoje publicado. Sublinha ainda que é o primeiro aumento da taxa de desemprego desde 2014, ano em que se iniciou uma série de sucessivos decréscimos.

Em sentido contrário, naturalmente está a população empregada. “No 4.º trimestre de 2020 a população empregada caiu face ao trimestre anterior (-1,7%) e também em termos homólogos (-3,9%). A média anual de 2020 para esta variável (124,4 mil pessoas) ficou abaixo da de 2019 (129,1 mil pessoas).”