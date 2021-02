Governo Regional vai passar a avaliar semanalmente reajuste das medidas associadas ao recolher obrigatório

O presidente do Governo Regional admitiu hoje poder reajustar, até à Páscoa, algumas das medidas restritivas limitadas pelo recolher obrigatório em vigor na Região. De acordo com Miguel Albuquerque, doravante, todas as semanas, o governo vai ponderar o reajuste de algumas restrições em função da evolução epidemiológica na Região. Medidas que deverão ser tomadas às quintas-feiras no Conselho de Governo.

Alguns dos alívios a considerar poderá ser a permissão do take away ao fim de semana ou mesmo o regresso da actividade desportiva.

Revelações esta manhã em Santa Cruz, onde visita uma propriedade agrícola.