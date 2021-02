Em Portugal “tudo é confuso”, diz Albuquerque

Embora considere “indiferente” adiar as eleições Autárquicas, conforme já propôs o PSD a nível nacional, para o presidente do PSD-M importa sobretudo decidir rapidamente a data das eleições, com ou sem adiamento.

“Para nós é indiferente. Outubro ou Dezembro, não altera muito o panorama pré-eleitoral ou eleitoral. O que é preciso é tomar uma decisão de uma vez por todas” de modo a clarificar a data do próximo acto eleitoral.

“É preciso é decidir. Não vale a pena viver neste limbo de equívocos, de indefinição, porque em termos políticos o pior que pode existir é falta de clareza”, adverte.

Entende por isso que o timing de agendar as eleições é agora.

“Tem que ser o mais rapidamente possível”, considerou, à margem da visita ao túnel hidráulico do Pedregal.

O também presidente do Governo Regional entende estar na hora de tomar uma decisão quanto à data do sufrágio “para não estar a alimentar uma indefinição” porque “está na altura de começar a definir as candidaturas e apresentar candidaturas”.

Diz mesmo que “tudo em Portugal é tudo confuso”. Em tom sarcástico, sugere que deviam criar um mestrado nas universidades portuguesas sobre como atingir a síndroma da complexidade inexistente. E explicou porquê, ao lembrar que “havia um político que dizia que a complexidade é o refúgio do malandro e gostam de inventar confusões onde elas não existem”, concretizou.