Albuquerque quer que participantes nas festas de finalistas na Madeira sejam testados

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, quer que os participantes das festas de finalistas, organizadas pelos alunos do 12.º ano nesta altura do ano, sejam testados à covid-19.

"Vamos ter de tomar medidas já na próxima semana, no sentido não de evitar as festas, mas de pelo menos pedir a testagem porque isto pode tornar-se muito complicado", afirmou o chefe do executivo insular, questionado pelos jornalistas à margem da inauguração de um restaurante no Funchal.

A bênção das capas é uma tradição anual na Madeira, que começou há muitas décadas, em que os finalistas do 12.º ano usam trajes e capas pretas num desfile pelo Funchal. Assistem depois a uma missa, durante a qual acontece a bênção das capas, e participam à noite num baile.

Relativamente às discotecas, Miguel Albuquerque considerou que a abertura "está a correr bem porque muitos dos jovens que querem ir às discotecas têm sido vacinados para entrar", já que na Madeira é necessário certificado de vacinação para entrar nestes estabelecimentos.

Interrogado sobre o facto de a região ter sido colocada na categoria de risco moderado para covid-19 no mapa do Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças, que suporta decisões sobre viagens na União Europeia (UE), passando do verde para laranja, Albuquerque vincou que "o que está a acontecer" na Madeira é a existência de "alguns surtos".

"Nos lares nós temos 26 casos, na saúde seis, nas escolas 41 e na área social oito casos", precisou o presidente do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP.

"Temos de nos concentrar agora no número de internados. O número de internados felizmente é baixo. Nós temos nove internados e só duas pessoas, que têm patologias associadas, é que estão nos cuidados intensivos", realçou.

O governante voltou a apelar para a vacinação contra a covid-19, sustentando que no surto do lar de Gaula, no concelho de Santa Cruz, "como as pessoas já estavam vacinadas, os seus efeitos são muito mais brandos e muitos deles até estão assintomáticos".

É necessário também manter os cuidados, nomeadamente na altura do Natal, época em que há um conjunto de eventos festivos, alertou Miguel Albuquerque.