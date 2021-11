Turista resgatado nos Anjos encontra-se bem de saúde

Já terminou o resgate do homem que esta tarde terá caído na zona da cascata dos Anjos, na Ponta do Sol.

De acordo com fonte dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, o resgate decorreu sem grandes problemas e o cidadão continental, na casa dos 20 anos, foi transportado para o Centro de Saúde da Ribeira Brava, onde esteve em observação.

Segundo o DIÁRIO conseguiu apurar, o turista sofreu apenas algumas escoriações e já terá recebido alta, pelo que não foram necessários grandes cuidados médicos e tudo não terá passado de um valente susto.

Estiveram envolvidos no resgate duas viaturas e seis homens da Equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol. A EMIR e a Polícia de Segurança Pública também estiveram no local.