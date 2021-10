Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 28 de Outubro

09h00: Jornadas Parlamentares PSD-M e CDS/PP-M, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal;

09h30: 1.ª reunião do novo executivo da Câmara Municipal do Funchal, liderado por Pedro Calado, na CMF;

09h30: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente na sessão de abertura da 9.ª reunião da 'Transnational Network of ERDF/CF SCO practitioners', no Savoy Palace Hotel;

10h30: O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, estará presente na apresentação do estudo referente à 'Implementação de Políticas Públicas sobre a Habitação Social na Região Autónoma da Madeira', na Reitoria da Universidade da Madeira;

11h30: O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de apresentação dos principais resultados da auditoria à comunicação realizada pelos serviços de saúde da RAM em tempos de pandemia covid-19, no Salão Nobre do Governo Regional;

12h00: O novo presidente dos verde-rubros, Rui Fontes, apresenta-se ao plantel e equipa técnico do Marítimo, no Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António;

21h00: Gala 75 Anos do Conservatório com a presença do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no Centro de Congressos da Madeira.