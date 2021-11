A 'protegida'

Boa noite!

É com tristeza que vejo partir do jornalismo a Ana Luísa Correia que, a partir da próxima semana, abraçará desafios que bem conhece e nos quais, com toda a certeza, continuará a deixar a sua marca.

Respeito tamanha opção de vida e desejo-lhe os maiores sucessos, embora reconheça que partilharemos com o sector público uma dedicada profissional, com capacidade de trabalho acima da média e com a frontalidade que nos transporta para a autenticidade.

Durante mais de 21 anos demonstrou, naquela que será sempre a sua casa, inteligência e mérito, tendo desempenhado com mestria um serviço às grandes causas, seja em cargos de chefia, como em todos os outros patamares desta missão empolgante.

Por isso, sai pela porta grande que nos merece uma palavra de apreço e de encorajamento. Vai amiga Aninhas, para alguns carinhosamente minha ‘protegida’, e cumpre. A única obrigação que temos na vida é sermos felizes, sem que com isso outros tenham que sofrer.