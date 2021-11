Suposto tiroteio no Funchal tratou-se de alucinação de homem sob efeito de drogas

O alegado tiroteio, reportado na marina do Funchal no início da noite desta sexta-feira, afinal não passou de uma alucinação de um homem sob efeito de drogas que passeava na baixa com um carrinho de bebé.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão a realizar o transporte do indivíduo para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, sob escolta da PSP, para que seja avaliado pelo serviço de psiquiatria.

A PSP e a Polícia Marítima tomaram conta da ocorrência. A situação gerou grande aparato, uma vez que foi reportado às autoridades a existência de duas vítimas, tudo fruto da 'imaginação'.

Segundo apurou o DIÁRIO, a denúncia 'anónima' de um presumível tiroteio com feridos fez o Comando Regional da PSP accionar o protocolo de segurança para a marina do Funchal.

Contudo, verificou-se que o presumóvel autor das ameaças terá sido o próprio individuo identificado pela PSP. O homem, aparentemente sob o efeito de uma droga sintética conhecida por 'Bloom', foi revistado pela PSP e tinha várias pastilhas nos bolsos que foram recolhidas pelos agentes.

O processo segue os trâmites ao abrigo da lei de saúde mental.