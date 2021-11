Morreu condutor do pesado que se despistou em Santa Cruz

O condutor do pesado, que saiu de estrada e se despistou em Santa Cruz, caindo cerca de 15 metros da via rápida para o cais, acabou por falecer.

O camião circulava na via rápida, no sentido Funchal-Machico, quando entrou em despiste na curva junto à cabeceira Oeste do aeroporto da Madeira, saindo de estrada, pouco antes das 11 horas da manhã desta quinta-feira.

A EMIR e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz estiveram no local mas nada conseguiram fazer para salvar a vida do motorista que ficou encarcerado. A vítima mortal tinha cerca de 50 anos.