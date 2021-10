Tome nota da agenda desta sexta-feira

09h30 Tertúlia para a Igualdade, no Salão nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz

10h00 Teófilo Cunha, assina seis novos contratos para o cargo de assistentes operacionais, no Gabinete do Secretário Regional, sito à Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses

10h30 Filipe Sousa convida Pedro Ramos a visitar sub-sistema da amizade em Santa Cruz

11h00 Iniciativa PCP, na Placa Central (junto ao Edifício do Governo Regional)

11h00 Miguel Albuquerque visita a empresa 'My Kitchen By Ideias Saudáveis', na Rua Vale da Ajuda

12h00 Encerramento das Jornadas Parlamentares PSD-M e CDS/PP-M - Tema 'Next Generation EU - Plano de Recuperação uma nova oportunidade, no Colégio dos Jesuítas - Funchal

12h00 Sessão de Encerramento do workshop 'Ciberameaça - Prevenção e Resposta', presidida por Rogério Gouveia, no Auditório do Campo da Barca

17h00 José Manuel Rodrigues, preside, à inauguração da exposição ’75 anos do Conservatório (1946-2021)', patente no átrio da Assembleia Legislativa da Madeira

18h00 Lançamento do 'Benefícios dos Animais De Companhia para a Saúde Mental dos Idosos' de Sílvia M. Vasconcelos, no Museu Casa da Luz

18h00 Pedro Ramos participa nas comemorações do Dia Mundial do AVC, nas instalações do Auditório do Arquivo Regional

Cultura e Entretenimento

- Inauguração, às 17 horas, da exposição ‘O Último Jardim’, de Jose Zyberchema, no Solar do Ribeirinho, em Machico.

- Galeria dos Prazeres acolhe abertura, pelas 19 horas, a dexposição de fotografia ‘Recomeçar’.

- A Fnac Madeira recebe o conhecido DJ madeirense Michael C, pelas 18h30, para apresentação do seu primeiro LP ‘Someone Else’s Story’.

- Concerto de Tiago Sena Duo, no Castanheiro Boutique Hotel.

- Prossegue o MusAntiqFest21 -2.º Festival de Música Antiga do Funchal, com ‘O Concerto Barroco’, pelas 19 horas, no salão nobre do Teatro Municipal.

- Mini Festival de Improvisação Musical do Funchal, pelas 20 horas, no Colégio dos Jesuítas.

- A Ponta do Sol acolhe VII edição do Festival Avesso. Pelas 20 horas, Centro Cultural John Dos Passos recebe ‘Virados do Avesso’, uma revista à portuguesa, numa co-produção da Associação Avesso e Sonhos em Cena (Ponta do Sol e Lisboa).

- O Screenings Funchal exibe ‘Falling - Um Homem Só’, às 21 horas, nos cinemas NOS no Fórum Madeira.

- Espectáculo de comédia ‘Dois tontos e meio’, pelas 21 horas, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos. A peça volta a subir ao palco no sábado às 21 horas e domingo às 19 horas.

- A Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha e o Grupo Musical ‘No Name Band’ dão Concerto Solidário, no Salão Paroquial da Paróquia da Camacha, às 21 horas.

- O espectáculo ‘Que vida Zé’, por Sérgio Macedo, Teatro de Santo Tirso (Santo Tirso), vai estar em cena, às 21 horas, no Fórum Machico, no âmbito do Festival de Teatro do Grupo de Teatro de Machico.

- De ‘pop-up’ a conceito permanente, o Nikkei @Jacarandá Lounge & Club irá integrar de forma fixa o espaço, a partir do mês de Novembro. A propósito desta ocasião, o ‘chef’ Miguel Bértolo, que iniciou este projecto em Julho juntamente com o ‘chef’ Carlos Gonçalves, estará presente no lançamento da nova carta com dois jantares especiais Nikkei, no restaurante do Savoy Palace, esta sexta-feira e sábado, em que a dupla preparou um menu exclusivo e especial dedicado a esta fusão entre técnicas e sabores japoneses e influências de cozinhas do mundo, que será acompanhado por uma selecção de vinhos seleccionados a rigor. As noites contarão com a animação dos DJs João Garcia (sexta) e Brian F. (sábado) das 19h30 às 23h30. 65 euros por pessoa com menu fixo e bebidas incluídas.

- No Terreiro haverá música entre as 20h30 e as 00h30, com a selecção musical do DJ Ryan. Para celebrar o ‘Halloween’, o Gastrobar apresenta o cocktail ‘Freaky Pumpkin’, disponível até 31 de Outubro.

- No Galáxia Skybar, no Savoy Palace (da Savoy Signature), das 20h30 às 00h30, haverá animação com o DJ Nelson Caires. Para celebrar a época assustadora do Halloween, o Galáxia Skybar apresenta o cocktail ‘Black Widow’ até 31 de Outubro.

- No hotel NEXT (da Savoy Signature), o Cloud Bar terá, das 20h30 às 00h30, a selecção musical do DJ Master Groove.

- Noite ‘Dr.Why The Live Quizz’ a partir das 22 horas, na Cantina El Mexicano, no Funchal.

- 23 Vintage Bar promove a festa ‘Back to Disco’, com o DJ Celso Velosa.

- No espaço Rio do Casino (Sala de Jogos e Esplanada), pelas 19h30, há Festival de Risottos (10 euros por pessoa com bebida e café incluídos); pelas 23 horas arrancam as ‘Noites Paraíso’ na discoteca Copacabana com o DJ Luís Gonçalves, e no Garden com o DJ Michael C.

- Discoteca Jam, na Avenida Sá Carneiro, propõe festa ‘70s, 80s e 90s’, com o DJ Maurílio Freitas. Já no clube Marginal, a selecção musical será do DJ Nelson Caires.

Desporto

AUTOMOBILISMO

Francisco Abreu no Campeonato Nacional de Velocidade – Treinos (Algarve).

RALLY MADEIRA LEGEND:

10 às 12h30 – Verificações administrativas (Praça CR7)

10h15 às 13h30 – Verificações técnicas (Pontão norte – Cais 6)

17 às 18h00 – Entrada das viaturas no parque de Partida (PraçaCR7)

18h00 – Foto oficial de família com todas as equipas (Praça CR7)

19h00 – Partida da 1.ª etapa (Praça CR7)

19h12 – Cerimónia do Pódio (Praça CR7)

20h35 – PEC1 – Palheiro Ferreiro 1

21h38 – PEC2 – Palheiro Ferreiro 2

VELA

- Madeirenses no Campeonato do Mundo de Techno293 (Itália)