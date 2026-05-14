Sindicato acusa Governo de avançar com “pacote dos patrões”

A União dos Sindicatos da Madeira (USAM ) promoveu, esta manhã, uma acção pública de contacto com trabalhadores e população em geral na Rua Fernão de Ornelas, junto à Feira dos Tecidos, no âmbito da mobilização para a greve geral marcada pela CGTP para 3 de Junho.

À margem da iniciativa, Elisa Mendonça, dirigente da USAM e também da Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP-IN, lançou um apelo à participação feminina na paralisação, defendendo que as mulheres têm tido “um papel determinante” em todas as conquistas sociais e laborais.

“O que nós precisamos é que as mulheres se movimentem e se unam em torno desta questão”, afirmou, considerando que o pacote laboral que o Governo da República pretende aprovar “vem prejudicar a vida de todos os trabalhadores”, com impacto particular nas mulheres, sobretudo ao nível dos horários flexíveis, dos direitos da parentalidade e da contratação colectiva.

A dirigente sindical recordou, além disso, várias lutas laborais na Madeira marcadas pela participação feminina, como as das bordadeiras e da água na Ponta do Sol, defendendo que a mobilização de 3 de Junho deverá voltar a contar com uma forte adesão das trabalhadoras. Além da greve geral, a USAM prevê uma concentração às 11h30 em frente à Assembleia Legislativa da Madeira.

USAM organiza concentração a 3 de Junho A USAM está a organizar uma concentração de trabalhadores, no dia 3 de Junho, data em que foi convocada uma greve geral pela CGTP. Esta será mais uma acção de luta contra o pacote laboral. A concentração será pelas 11h30 junto à Assembleia Legislativa da Madeira, do lado da Capela de Santo António da Mouraria.

As declarações surgem no mesmo dia em que o Governo da República reúne-se em Conselho de Ministros para aprovar a revisão da legislação laboral, medida fortemente contestada pela estrutura sindical. “Isto é um pacote dos patrões e do Governo contra os trabalhadores”, criticou Elisa Mendonça, garantindo que a posição da USAM é de oposição total às alterações previstas.

Governo aprova hoje proposta de lei sobre alterações à lei laboral O Governo reúne-se hoje em Conselho de Ministros para aprovar a proposta de lei de revisão da legislação laboral, que será depois submetida ao parlamento e que não obteve acordo dos parceiros socais.

A sindicalista alertou ainda para aquilo que considera ser uma fragilização dos mecanismos de protecção laboral. “Mesmo com a lei actual já existem patrões que não cumprem. Agora, com este pacote laboral, o que está em causa é que não vai haver lei para salvar os trabalhadores”, afirmou.

Ao longo da manhã, os dirigentes sindicais distribuíram documentos informativos e contactaram directamente com trabalhadores e transeuntes, numa acção de sensibilização que antecede a greve geral convocada para o início de Junho.