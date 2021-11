Pedro Calado apela ao voluntariado

O presidente da Câmara Municipal do Funchal visitou esta tarde a XVIII Edição da Feira das Vontades, na Placa Central da Avenida Arriaga.

Acompanhado da vereadora com o pelouro da Educação e do Social, Margarida Pocinho e da presidente da SocioHabita, Augusta Aguiar, Pedro Calado reafirmou o reforço dos apoios sociais através do orçamento camarário.

"A causa social é uma bandeira do nosso mandato. Aquilo que nós queremos fazer é dar apoio à habitação condigna àqueles que não têm casa e apoiar estas entidades que trabalham com pessoas carenciadas. Vamos articular esse trabalho com o nosso departamento social e vamos tentar apoiar as pessoas que mais precisam através de um programa a implementar com as juntas de freguesia", referiu.

Pedro Calado destacou a importância da Feira das Vontades para dar a conhecer às pessoas o trabalho que estas instituições e as associações fazem a nível de apoio social. Referiu que "muitas delas recebem apoio do Governo Regional e da CMF, mas é também fundamental envolver a sociedade neste contributo".

O presidente da autarquia apelou ainda ao voluntariado, condição essencial para que possam existir. "Muitas delas para fazerem chegar o apoio a terceiros necessitam de voluntários senão não sobrevivem", alerta.