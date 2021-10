Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 26 de Outubro

09h00: Reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira;

11h00: 10.ª edição do 'Criamar Street Footbal' presidida pela secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, nas instalações da NOS Madeira (edifício da Nazaré;

11h30: Abertura do 2.º Festival de Música Antiga que irá se realizar, no Museu Henrique e Francisco Franco;

12h00: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside à sessão pública de apresentação do orçamento participativo da Região Autónoma da Madeira 2021/2022 e de balanço à I Edição, realizada em 2019. A cerimónia decorre, no Salão Nobre do Governo Regional;

12h00: Apresentação da Corrida das Mulheres, na sede da Liga do Núcleo Regional da Liga Portuguesa contra o Cancro. A iniciativa realiza-se em parceria com a AARAM - Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira;

16h30: O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, estará presente, pelas 16h30, na inauguração da exposição no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente´s com o tema: 'António Aragão – Memórias de um Património Fotografado;

17h00: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a nova gare marítima do Porto do Funchal, no cais seis, junto ao hotel CR7;

17h30: A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, representa, no Museu Casa da Luz, o Governo Regional na sessão de encerramento do evento de divulgação de resultados da Avaliação da Aplicação de Custos Simplificados;