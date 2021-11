Já abriu a II Mostra do Pão na ilha do Porto Santo

Abriu esta sexta-feira a II Mostra do Pão, do Porto Santo. O evento conta com sete participantes e quatro barracas. Não faltará animação nesta iniciativa que pretende dinamizar a Vila Baleira. Aos destes três dias, vão passar pelo palco junto ao Centro de Congressos vários grupos e artistas locais.

Estiveram presentes na cerimônia de abertura a presidente junta de freguesia local, Joselina Melim, o presidente da edilidade, Nuno Batista, e o adjunto da Secretaria Regional das finanças, Roberto Silva.