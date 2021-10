Tome nota da agenda deste sábado, dia 23 de Outubro

06h00: Ecotrail Funchal - Madeira Island, com início no Parque de Santa Catarina;

09h30: Visita do Padre Carlos Macedo à Madeira;

10h30: Iniciativa Grupo Parlamentar do PSD-M, junto à Assembleia Legislativa da Madeira;

10h30: Conferência de imprensa do Grupo Parlamentar do PS, no Sítio da Torre, Machico;

14h00: Provas de Trial Urbano de motos, na Avenida Sá Carneiro;

14h30: Caminhada pela vida, junto da Rotunda Sá Carneiro;

14h30: Procissão Paróquia de São Sebastião com a presença do Bispo do Funchal. D. Nuno Brás, em Câmara de lobos;

15h00: Inauguração da exposição 'O Sol marca a Sombra', nos Jardins da Casa de Acolhimento da Fundação Cecilia Zino;

17h30: Conferência de imprensa do CDS/PP com a presença do líder do partido, Rui Barreto, no Hotel Meliã Madeira Mare;

18h00: Abertura da 3.ª edição da 'Mostra do Maracujá e Derivados', na Frente Mar da Ribeira Brava;

18h00: Concerto Orquestra Clássica da Madeira, nos jardins da Quinta Magnólia;

18h00: Iniciativa da CDU, com vista a defender o direito ao desenvolvimento nas zonas altas do Funchal, no Lombo dos Aguiares, freguesia de Santo António;

21h30: No âmbito do projecto 'Parlamento Musical', realiza-se o concerto dos Mano a Mano e Rita Redshoes, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.